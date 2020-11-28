شاليهك بروف كبير علي بحيرة بمقدم 335 الف بالسخنة (فوري)

(للتقسيط)
|شاليهك بروف واسع بمساحة 120م(3غرفة + 2حمام +مطبخ +ريسبشن+تراس+ روف )وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 0101393777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|335,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074411
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