شاليهك بروف علي شبه بجزيرة في راس سدر

(للتقسيط)
|فرصة امتلك شاليه بحديقة كبيرة بمساحة 62م (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن واسع) وفرح الاولاد في راس سدر واستمتع بالمياه الفيروزية وكل خدماتك حواليك فندق اكوا بارك سينما مطاعم وكافيهات وحاجات كتير مستياك ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071567
62,000 جنيه
62,000 جنيه
62,000 جنيه
62,000 جنيه
149,850 جنيه
اتصل
341,000 جنيه
341,000 جنيه
اتصل
420,000 جنيه
180,000 جنيه
457,200 جنيه
293,200 جنيه
1 جنيه
174,000 جنيه