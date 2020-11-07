شاليهك بروف علي شاطئ رملي في راس سدر

(للبيع)
|كل بتحلم بيه هتلاقيه عندنا روزا بتوفرلك شاليهك بروف لحفلات الشواه بمساحة 62م (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع )وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|موسي كوست- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071572
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