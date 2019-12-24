شاليهك براس سدر بأقل الاسعار

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صورة الاعلان: شاليهك براس سدر بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

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امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك جمب كل الخدمات اللي هتحتاجها في مصيفك من مول تجاري وحمامات سباحة واكوا بارك وتراك للدراجات ومنطقة ملاعب وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049807
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4/11/2019
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