شاليهك براس سدر بأقل الاسعار

(للتقسيط)
|امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك جمب كل الخدمات اللي هتحتاجها في مصيفك من مول تجاري وحمامات سباحة واكوا بارك وتراك للدراجات ومنطقة ملاعب وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049807
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