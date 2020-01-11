شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في قريتنا في السخنة

(للبيع)
|شاليهك في احلي واجمل قري السخنة واللي متصممة علي استيلات اوربيا وخدمات مميزة من نادي لتسلق الجبال وتلي فريك بانورما علشان تستمتع بجمال القرية من اعلي نقطة ومطاعم وكافيهات وخدمات شاطئية CLUB HOUSES للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048545
190,000 جنيه
140,000 جنيه
100 جنيه
190,000 جنيه
1,000 جنيه
190,000 جنيه
185,000 جنيه
140,000 جنيه
160,000 جنيه
1,000 جنيه
190,000 جنيه
(للبيع)- في العين السخنة مصر
160,000 جنيه
1,000 جنيه
140,000 جنيه
160,000 جنيه