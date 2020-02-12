شاليهك بدون فوائد وبأقل مقدم في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخدماتك اللي هتخلي اولادك مبسوطين في مصيفهم وكمان ممكن تستثمر في اي وقت طول السنة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وفندق وتراك للدراجات وغيرهم كتير متستناش كتير وكلمنا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052508
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