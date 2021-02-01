شاليهك بحديقة ع البحرفي راس سدر وقسط غ قد الايد

(للتقسيط)
|خد القرار صح وامتلك شاليهك دور ارضي بحديقة بمساحة 115م ع اجمل بحر ف السخنة مكون من : (2غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +حديقة) بمقدم 115 الف واطول فترة سداد ممكنة بدوووووووووون فوايد وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082608
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