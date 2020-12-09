شاليهك بحديقة علي البحر با قل مقدم 84 الف في راس سدر من روزا

(للبيع)
|واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجديدة شاليهك بروف كبير بمساحة 84 م كون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -5حمامات سباحة موزعين علي حميع الوحدات منهم 2 حمام سباحة للاطفال -2ميني اكوا بارك -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -سلاسل مطاعم مميزة -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075638
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