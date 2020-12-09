شاليهك بحديقة علي البحر با قل مقدم 84 الف في راس سدر من روزا

واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجديدة شاليهك بروف كبير بمساحة 84 م كون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -5حمامات سباحة موزعين علي حميع الوحدات منهم 2 حمام سباحة للاطفال -2ميني اكوا بارك -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -سلاسل مطاعم مميزة -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئي