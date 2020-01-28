شاليهك بجنينة بالتقسيط المريح وخصوصية كاملة في راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك بجنينة في راس سدر واستمتع بالفيو الرائع والجو اللطيف وشوف اللاند سكيب من شاليهك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريييح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم كافيهات وخدمات تانية كتير كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050794
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