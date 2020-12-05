شاليهك بجاردن واسع و بخصوصية عاليه في راس سدر

(للتقسيط)
|قريه روزا وسط شبه جزيرة عربيه داخل القريه بمساحة68م (غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع ) وحواليك كل خدامات ومستلزماتك يعني مش هتحتاج تخرج بره القريه وتطمئن علي الاولاد عشان شاليهك قدامه كل الخدمات ( البسين واكوا بارك ) وحاجات تانية كتير وفي مساحات وعروض تانية مختلفة تقدر تختار منها اللي يناسبك للتواصل فون او واتس 01201135481
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075184
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