شاليهك بجاردن في راس سدر باسعار رمزية

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صورة الاعلان: شاليهك بجاردن في راس سدر باسعار رمزية - في جنوب سيناء مصر

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بمقدم 62 الف بس وانظمة سداد متنوعة هتعيش مصيفك اللي بتحلم بيه بامتلك شاليه بجاردن واسع علي بحر هادئانت وكل الي بتحبهم مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات: الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم يلا كلمنا دلوقتي وامتلك شاليهك الخاص واعرف باقي التفاصيل ع 01013937774 فون او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079485
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9/1/2021
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7/1/2021
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صورة الاعلان: شاليه للبيع تشطيب لوكس براس سدر - في جنوب سيناء مصر

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6/1/2021
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6/1/2021
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العنوان:

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5/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع باقل مقدم بجاردن كبير في روزا - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع باقل مقدم بجاردن كبير في روزا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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القسم: 

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5/1/2021
صورة الاعلان: تملك بروف واسع لحفلات الشواه علي رمال ناعمة براس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الف وانظمة اقساط مختلفة علي قد الايد. امتلك شاليه باجمل قري راس السدر واستمتع بمياهة ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

5/1/2021
صورة الاعلان: هدي اعصابك وروق بالك وامتلك شاليهك بروف من روزا - في جنوب سيناء مصر

هدي اعصابك وروق بالك وامتلك شاليهك بروف من روزا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام المعادلة صعبه بس مش مستحيله مع روزا شال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

4/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجاردن من روزا - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بجاردن من روزا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بتحلم بشاليه تقدر تغير جو فيه طول السنة وباقل مقدم ونظام سداد مناسب ليك وبدون فوايد يبقي الاعلان ده .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

4/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن من روزا وعيش حياه الرفاهية - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن من روزا وعيش حياه الرفاهية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 130 الف بس وتسهيلات في السداد امتلك شاليهك بجاردن +تشطيب سوبرلوكس قدام ملاهي مائية وفرح اولادك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: شاليه بجاردن للبيع برؤيه مباشرة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه بجاردن للبيع برؤيه مباشرة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام المعادلة صعبه بس مش مستحيله مع روزا شال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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31/12/2020
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