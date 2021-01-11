شاليهك بجاردن في راس سدر باسعار رمزية

(للتقسيط)
|بمقدم 62 الف بس وانظمة سداد متنوعة هتعيش مصيفك اللي بتحلم بيه بامتلك شاليه بجاردن واسع علي بحر هادئانت وكل الي بتحبهم مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات: الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم يلا كلمنا دلوقتي وامتلك شاليهك الخاص واعرف باقي التفاصيل ع 01013937774 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079485
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