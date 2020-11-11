شاليهك بجاردن بمساحة 115م في السخنة

(للتقسيط)
|شاليهك بحديقة كبيرة واستمتع بالمياه الفيروزية وخدم بمساحة 110(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن ) بمقدم 243الف بس واطول فترة سداد ومستوي عالي من الخدمات المتكاملة , للتواصل فون او واتس علي 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|243,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072584
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