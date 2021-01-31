شاليهك بجاردن بفيو مباشر علي البحر في راس سدر

خد القرار صح وامتلك شاليهك بحديقة بمساحة 115م ع اجمل بحر ف السخنة مكون من : (2غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +حديقة) بمقدم 115 الف واطول فترة سداد ممكنة بدوووووووووون فوايد وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا فون او واتساب