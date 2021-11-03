شاليهك بتراس على البحر مباشرة في لاسيرينا راس سدر بمقدم بسيط

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صورة الاعلان: شاليهك بتراس على البحر مباشرة في لاسيرينا راس سدر بمقدم بسيط - في جنوب سيناء مصر

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راحتك تهمنا ومش هتلاقى راحتك غير في مكان فية بحر عشان كدة جبنالك شالية بتراس ورؤية مباشرة للبحر في راس سدر بمساحة95 م مكون من(3غرف+2حمام+ريسبشن+ مطبخ امريكي) وعشان راحتك تكمل القرية مزودة بخدمات كتير زي: •حمامات سباحة (للاطفال والكبار ومغطي للسيدات ) •2اكوابارك •مطاعم وكافيهات •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد •بحيرات صناعية ولسة فية خدمات كتير مختلفة للاستمتاع انت واسرتك بمقدم 76 الف بس والتقسيط على سنين كتير الحق احجز وحدتك دلوقتي وكلمنا او ابعتلنا واتس اب على:01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: greenstone
التليفون: 01013937774

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العنوان: راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 76,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/11/2021
رقم الإعلان: 2109930
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3/11/2021
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القسم: 

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3/11/2021
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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع ع بعد خطوات من مارينا للصيد فى لاسيرينا باى - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع ع بعد خطوات من مارينا للصيد فى لاسيرينا باى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بهواية الصيد كل يوم مع احلى غروب للشمس فى اجمل قرى راس سدر و امتلك شاليه 75م ( 2 غرفة + حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

59,000 جنيه

23/10/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بموقع مميز في راس سدر واستلام فورى - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بموقع مميز في راس سدر واستلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

ايوة زي ما قريت شالية في موسى كوست وتقدر تستلمه علطول بفيو حمامات السباحه وكمان فيو كريستال لاجونا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

354,000 جنيه

11/10/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك ع المفتاح باجمل فيو بحر ف nobu قلب راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك ع المفتاح باجمل فيو بحر ف nobu قلب راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك وسط ارقى الخدمات باقل المقدمات شاليهك استلام فوري وكمان تشطيب كامل تطلق موسي كوست مرحلة جديدة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

300,000 جنيه

12/9/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى وعيش السعادة مع عيلتك مع اجمل بحر فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى وعيش السعادة مع عيلتك مع اجمل بحر فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش السعادة مع عيلتك واستمتع باجمل بحر صافى وشاطئ رملى فى راس سدر شاليهك 120 م ( غرفتين +حمام + ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

24/8/2021
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عيش حياه الرفاهية وامتلك شالية علي المفتاح تشطيب سوبر لوكس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شالية للبيع في موسي كوست راس سدر لان تعتبر موسى كوست إحدى المشاريع الاستثمارية الفاخرة التي تم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

15/8/2021
صورة الاعلان: شاليه استلام فوري على البحربالقسط في موسى كوست - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فوري على البحربالقسط في موسى كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في جو معتدل طول السنة واستمتع بجمال المناظر الطبعيه مساحه 127م 2 غرفه + 2 حمام + رسبشن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

7/8/2021
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