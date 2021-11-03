شاليهك بتراس على البحر مباشرة في لاسيرينا راس سدر بمقدم بسيط

راحتك تهمنا ومش هتلاقى راحتك غير في مكان فية بحر عشان كدة جبنالك شالية بتراس ورؤية مباشرة للبحر في راس سدر بمساحة95 م مكون من(3غرف+2حمام+ريسبشن+ مطبخ امريكي) وعشان راحتك تكمل القرية مزودة بخدمات كتير زي: •حمامات سباحة (للاطفال والكبار ومغطي للسيدات ) •2اكوابارك •مطاعم وكافيهات •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد •بحيرات صناعية ولسة فية خدمات كتير مختلفة للاستمتاع انت واسرتك بمقدم 76 الف بس والتقسيط على سنين كتير الحق احجز وحدتك دلوقتي وكلمنا او ابعتلنا واتس اب على:01013937774