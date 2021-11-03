شاليهك بتراس على البحر مباشرة في لاسيرينا راس سدر بمقدم بسيط

(للبيع)
|راحتك تهمنا ومش هتلاقى راحتك غير في مكان فية بحر عشان كدة جبنالك شالية بتراس ورؤية مباشرة للبحر في راس سدر بمساحة95 م مكون من(3غرف+2حمام+ريسبشن+ مطبخ امريكي) وعشان راحتك تكمل القرية مزودة بخدمات كتير زي: •حمامات سباحة (للاطفال والكبار ومغطي للسيدات ) •2اكوابارك •مطاعم وكافيهات •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد •بحيرات صناعية ولسة فية خدمات كتير مختلفة للاستمتاع انت واسرتك بمقدم 76 الف بس والتقسيط على سنين كتير الحق احجز وحدتك دلوقتي وكلمنا او ابعتلنا واتس اب على:01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|76,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109930
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