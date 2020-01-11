شاليهك بالفرب من البحيرات الصناعية فى السخنة

(للتقسيط)
|استمتع باحلى منظر على البحيرات الصناعية وامتلك شاليه 100 م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +تراس +حمام) فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس وبالقرب من مول تجارى و حمامات السباحة باسعار مميزة جدا وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا بسرعة اتصل على 01201135481 وامتلك شاليهك عندنا فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|187,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048502
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