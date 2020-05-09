شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من مكانك

امتلك في راس سدر شاليه بالرووف وشوف البحر من شاليهك واستمتع بأحلي فيو وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي للليخوت وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر