شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من مكانك

(للبيع)

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صورة الاعلان: شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من مكانك - في جنوب سيناء مصر

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امتلك في راس سدر شاليه بالرووف وشوف البحر من شاليهك واستمتع بأحلي فيو وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي للليخوت وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 79,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2020
رقم الإعلان: 2059121
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4/5/2020
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2/5/2020
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2/5/2020
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