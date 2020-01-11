شاليهك بالرووف علي اجمل فيو بالسخنة

(للتقسيط)
|شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف ويطل علي اجمل فيو ومساحات كبيرة من اللاند سكيب ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية زي الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل وكل الخدمات موجودة جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والمفاجأة ان الفرش هدية وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك بالسخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|124,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050258
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