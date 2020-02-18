شاليهك بالتكيفات علي بحرالسخنة بالتقسيط على 8 سنين

(للبيع)
|امتلك شاليهك برؤية كاملة علي بحر السخنة بمقدم 180 الف وتقسيط علي 8 سنين شاليهك بمساحة 144 متر " 3 غرف + حمام + مطبخ" الغرف كاملة التشطيب بالتكيفات والمطابخ متوافر فى القرية خدمات كلوب هاوس ولجونز – قعدات مارينا – ممشى على البحر انفنتى بول - اكوا بارك – فندق – جامع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|قرية باى مونت- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053277
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