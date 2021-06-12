شاليهك بالتقسيط

(للبيع)
|فرصه جيده جدا 🏖️ بمقدم 25 % استلم شاليهك فورا وقسط الباقي علي 3 سنوات بدون فوائد اسعار الشاليهات تبداء من 750 الف متوفر مساحات 85 - 100 متر ( وحدات فندقيه ) بقريه شغاله بالفعل الموقع : بعد بوابات السخنه ب 60 كيلو طريق الزعفرانه امام طواحين الهواء وعلى البحر مباشرة خدمات القريه : سوق تجارى مطعم على البحر مباشرة مسجد مارينا اكوابارك حمامات سباحه ميني ماركت علي الشاطى ⛱🏊♀️ قرية ( اولاندو 2 ) ⛱🏊♀️
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بشمعندس اندرو
|التليفون:
|01026705555
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|187,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096887
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