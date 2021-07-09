شاليهك بالتقسيط المريح 2

(للبيع)
|شالية بالاسكندرية . في العجمي بالهانوفيل. 80 متر مربع 3 غرف 2 حمام مفروش. الحق احجز شاليهك و استمتع بالاجازة😎😎 للاستفسار رجاء التواصل ب وتس اب فقط. 201007503573+
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بشمعندس اندرو
|التليفون:
|01007503573
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|العنوان:
|عجمي- العجمي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102765
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