شاليهك بالتقسيط المريح وبدون فوائد في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك علي البحر والاكوا بارك واستمتع بأحلي صيد واحلي رحلات باليخت واستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة ومول تجاري وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3 غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل علي 01279848994 وصيف في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049349
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