شاليهك باطلاله متميزة علي البحر في العين السخنة

شاليه للبيع من بالم بيتش علي افضل شاطئ رملي بدون صخور في العين السخنة بمساحة 90م مكون من(2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) وكل خداماتك قدام عينك يعني هتقدر تطمئن ع الاولاد وتروق بالك في نفس الوقت كل ده بمقدم143 الف بس وكلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774