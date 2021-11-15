شاليهك بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات في عين هيلز السخنه بفيو رائع علي البحر

(للبيع)
|امتلك شاليهك في عين هيلز في احسن موقع في السخنه اسعارنا ملهاش منافس لأنك بتستمتع باعلي واحسن الخدمات الي مبتخلصش القري كلها تري البحر وكمان فيها اكتر من 7 مطاعم عشاننرضي كل الازواق فيو رائع علي الكريستال لاجون صالحه للعوم ATM عشان متحتاجش تخرج خارج القريه مساحة شاليهك 95م(2غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) بمقدم 587000 بدون فوائد لتفاصيل اكتر هنستناك تكلمنا او تبعتلنا واتس اب علي 01279848994 هنتواصل معاك فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|عين هيلز- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|587,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111448
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