شاليهك بأطلالة رائعة علي المعالم الحضارية في السخنة

(للبيع)
|شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت بأطلالة رائعة علي المعالم الحضارية من الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والقلعة وكمان في خدمات كتير ليك ولاولادك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بالفرش ومن غير ماتدفع اي فوايد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط متضيعش الفرصة من ايدك واتصل علي 01279848994 وامتلك ف السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|122,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045599
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