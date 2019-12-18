شاليهك بأطلالة رائعة علي المعالم الحضارية في السخنة

شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت بأطلالة رائعة علي المعالم الحضارية من الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والقلعة وكمان في خدمات كتير ليك ولاولادك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بالفرش ومن غير ماتدفع اي فوايد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط متضيعش الفرصة من ايدك واتصل علي 01279848994 وامتلك ف السخنة