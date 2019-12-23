شاليهك اول طريق السويس

(للبيع)
|امتلك شاليه في ارقي قري العين السخنة اول طريق السويس تبعد عن القاهرة ب 60 دقيقة بس وكمان هتصيف في اي وقت براحتك وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وهتستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046285
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