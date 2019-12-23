شاليهك اول طريق السويس

امتلك شاليه في ارقي قري العين السخنة اول طريق السويس تبعد عن القاهرة ب 60 دقيقة بس وكمان هتصيف في اي وقت براحتك وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وهتستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت