شاليهك اول طريق السويس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك اول طريق السويس - في السويس مصر

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امتلك شاليه في ارقي قري العين السخنة اول طريق السويس تبعد عن القاهرة ب 60 دقيقة بس وكمان هتصيف في اي وقت براحتك وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وهتستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046285
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: هتسافر لمصر في الزمن الفرعوني؟!! - في السويس مصر

هتسافر لمصر في الزمن الفرعوني؟!!

(للبيع)

- في السويس مصر

ايوة هتسافر لمصر في الزمن الفرعوني بأمتلاكك شاليه في السخنة وسط الاجواء الفرعونية اللي هتخلي مصيفك م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

94,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: مصر الفرعونية في قلب السخنة - في السويس مصر

مصر الفرعونية في قلب السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ايوة صحيح هتستمتع بمصر الفرعونية ومعالمها الحضارية وهتصيف في اجواء فرعونية وجمبها نهر النيل وكمان مو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

107,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من اجمل شاطئ فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه قريب من اجمل شاطئ فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اجمل شاطئ رملى 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ ام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

144,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: المتعة ليك والشاليه علينا فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

المتعة ليك والشاليه علينا فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك على اكبر حمام سباحة فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: فرصة ومتضيعاش شاليهك بview ع اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

فرصة ومتضيعاش شاليهك بview ع اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصة ومضيعهاش من ايدك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس ب110م (2 غرفة نوم +ريسبش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

22/12/2019
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صورة الاعلان: عيش اجمل اللحظات مع اسرتك وامتلك شاليه ف السخنة - في السويس مصر

عيش اجمل اللحظات مع اسرتك وامتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

اجمل اللحظات هتعيشها وانت معانا فى لاسيرينا بالم بيتش امتلك شاليه 115م ( 2 غرفة نوم +2 حمام+ريسبشن +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة وسط المعالم الحضارية - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وسط المعالم الحضارية

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة جوسط المعالم الحضارية ونهر النيل واستمتع بأحلي فيو عل الاهرامات وابو الهول وا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

248,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك مفروش ف السخنة ومش هتحتاج لحاجة تانية - في السويس مصر

امتلك شاليهك مفروش ف السخنة ومش هتحتاج لحاجة تانية

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة مفروش ومش هتحتاج لحاجة تانية خالص وجمب كل خدماتك من مول تجاري ومارينا للصيد و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: استمتع باجمل الحفلات مع اجمل بحر فى السخنة - في السويس مصر

استمتع باجمل الحفلات مع اجمل بحر فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل الحفلات فى اجمل قرى السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 90 م بروف (2 غرفة نوم +ريسبشن +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: كل احلامك هتتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

كل احلامك هتتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

حقق كل احلامك وامتلك شاليه دور اول بتراس 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: في السخنة هتقضي احلي ايام حياتك - في السويس مصر

في السخنة هتقضي احلي ايام حياتك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وقضي احلي ايام حياتك في احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

124,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: بفلوس الايجار امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

بفلوس الايجار امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في السخنة و وفر فلوس الايجار وكمان ممكن تستثمر في براحتك جدا طول ايام السنة وهتستمتع بخدمات ال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: عايز تمتلك شاليه بالتقسيط فى السخنة - في السويس مصر

عايز تمتلك شاليه بالتقسيط فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بالتقسيط فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع بكل الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: كل خدماتك جمب شاليهك في السخنة - في السويس مصر

كل خدماتك جمب شاليهك في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة بمقدم بسيط ومن غير ماتدفع اي فوايد وبالتقسيط المريح وكل الخدمات جمب شاليهك من.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

104,000 جنيه

19/12/2019
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