شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر

(للتقسيط)
|عشان رفاهيتك وراحة بالك تهمنا روز بتوفرلك شاليهك الخاص بفيو علي الاكوا بارك عشان تشوف فرحة اولادك و تحس بالامان و هما بيلعبوا قدام شاليهك بمساحة84م و بمقدم 84الف بس مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) الحق دلوقتى و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080515
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