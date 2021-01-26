شاليهك الخاص علي شاطئ ذهبي وسط شبه جزيرة في راس سدر

بمقدم 84 الف وتسهيلات في السداد متنوعة هتقدر تمتلك شاليهك علي شاطئ ناعم براس سدر بمساحة84 و مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + روف) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا. اتصل الآن او ابعت واتساب على نفس الرقم01013937774 وهيتواصل معاك هيساعدك تلاقي الاختيار المناسب