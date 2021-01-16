شاليهك الخاص بجاردن بفيو ع اكوا بارك براس سدر

عشان رفاهيتك وراحة بالك تهمنا روز بتوفرلك شاليهك الخاص بفيو علي الاكوا بارك عشان تشوف فرحة اولادك و تحس بالامان و هما بيلعبوا قدام شاليهك بمساحة62م و بمقدم 62 الف بس مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) الحق دلوقتى و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774