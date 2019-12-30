شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة

(للبيع)
|هتمتلك شاليهك في السخنة استلام فوري ومتستناش قريتنا شغالة وكل الخدمات فيها مميزة (جيم – حمامات سباحة – لاند سكيب – سينما شاطئية – CLUB HOUSES ) عيش علي بحر السخنة بمقدم 190 الف جنيه فقط وبالتقسيط علي 9 سنين مساحات تبدا من 100م للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047116
1,000 جنيه
190,000 جنيه
185,000 جنيه
140,000 جنيه
160,000 جنيه
1,000 جنيه
190,000 جنيه
(للبيع)- في العين السخنة مصر
160,000 جنيه
1,000 جنيه
140,000 جنيه
160,000 جنيه
140,000 جنيه
190,000 جنيه
1,000 جنيه
190,000 جنيه