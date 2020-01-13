شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة بمقدم 140 الف وبالتقسيط علي 10 سنين

هتمتلك شاليهك في قريتنا في السخنة استلام فوري وعيش علي البحر في احلي القري والقرية الوحيدة اللي فيها غاز طبيعي يعني انت في بيتك واستمتع بخدمات الفندقية داخل وخارج الشاليه غير خدمات القرية من مطاعم وكافيهات وجيم وسبا وسونا وكوميرشال ايريا استمتع بحياتك في قريتنا في السخنة مساحات تبدا من (شاليه – لفيلا ) للتفاصيل كلمنا 01211411556