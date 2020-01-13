شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة بمقدم 140 الف وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)
|هتمتلك شاليهك في قريتنا في السخنة استلام فوري وعيش علي البحر في احلي القري والقرية الوحيدة اللي فيها غاز طبيعي يعني انت في بيتك واستمتع بخدمات الفندقية داخل وخارج الشاليه غير خدمات القرية من مطاعم وكافيهات وجيم وسبا وسونا وكوميرشال ايريا استمتع بحياتك في قريتنا في السخنة مساحات تبدا من (شاليه – لفيلا ) للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048875
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