شاليهك استلام فورى و بفيو ع حمام سباحة فى جولدن بيتش راس سدر

بفيو ع حمام سباحة امتلك شاليهك فورا فى جولدن بيتش راس سدر قريب من اكوا بارك وكافيهات ومطاعم و حمامات سباحة و خدمات تانية كتير عشان تستمتع بيها انت واسرتك شاليهك 125 م ( 2 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب203 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وصيف انت وعيلتك فى جولدن بيتش راس سدر