شاليهك استلام فورى و بفيو ع حمام سباحة فى جولدن بيتش راس سدر

(للبيع)
|بفيو ع حمام سباحة امتلك شاليهك فورا فى جولدن بيتش راس سدر قريب من اكوا بارك وكافيهات ومطاعم و حمامات سباحة و خدمات تانية كتير عشان تستمتع بيها انت واسرتك شاليهك 125 م ( 2 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب203 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وصيف انت وعيلتك فى جولدن بيتش راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097402
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