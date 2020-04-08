شاليهك استلام فورى براس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك قريب من البحرفى راس سدر بمساحة 70م (غرفة +حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس واستلام فورى بسعر مغرى جدا وتقسيط ع 6 سنين وبدون فوائد يلا مستنى ايه اتصل على رقم 01201135481 وعيش ع اجمل بحر فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057562
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