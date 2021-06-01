شاليهات للبيع بالعين السخنة بالتقسيط

(للبيع)
|المشروع على هضبة بإرتفاع 750 م فوق سطح البحر بجوار محطة التليفريك مباشرة مميزات سكاى سيتى بالجلالة وجود شلالات مائية بععمق المشروع حمامات سباحة صخرية غابات شجرية على الطراز الاستوائي أكبر ملاهي مائية وأكبر منطقة ملاعب جولف بالجلالة ادفع 5% وتقسيط حتى 8 سنوات اعرف أكثر عن مشروع بيراميدز بالجلالة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095800
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295,000 جنيه