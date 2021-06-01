شاليهات للبيع بالعين السخنة بالتقسيط

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تفاصيل الإعلان
المشروع على هضبة بإرتفاع 750 م فوق سطح البحر بجوار محطة التليفريك مباشرة مميزات سكاى سيتى بالجلالة وجود شلالات مائية بععمق المشروع حمامات سباحة صخرية غابات شجرية على الطراز الاستوائي أكبر ملاهي مائية وأكبر منطقة ملاعب جولف بالجلالة ادفع 5% وتقسيط حتى 8 سنوات اعرف أكثر عن مشروع بيراميدز بالجلالة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: betterhouse
التليفون: 01119811423

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/6/2021
رقم الإعلان: 2095798
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Zain Bay Ras Sudr – قرية زين باى راس سدر

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1/6/2021
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Cali Coast Ras Elhekma – Maven Developments

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Cali Coast Ras Elhekma قرية ميفن بالساحل الشمالي هى أحدث مشروعات شركة ميفن للتطوير العقاري تفاصيل .
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1/6/2021
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1/6/2021
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سكاي سيتي مدينة الجلالة العين السخنة

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1/6/2021
صورة الاعلان: شاليهات للبيع بالعين السخنة بالتقسيط - في القاهرة مصر

شاليهات للبيع بالعين السخنة بالتقسيط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

المشروع على هضبة بإرتفاع 750 م فوق سطح البحر بجوار محطة التليفريك مباشرة مميزات سكاى سيتى بالجلالة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: شاليهات للبيع بالعين السخنة بالتقسيط - في القاهرة مصر

شاليهات للبيع بالعين السخنة بالتقسيط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

المشروع على هضبة بإرتفاع 750 م فوق سطح البحر بجوار محطة التليفريك مباشرة مميزات سكاى سيتى بالجلالة .
العنوان:

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القسم: 

اتصل

1/6/2021
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اسعار كمبوند البوسكو العاصمة Misr Italia Properties

(للبيع)

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1/6/2021
صورة الاعلان: مخطط العاصمة الادارية الجديدة | أفضل أحياء العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

مخطط العاصمة الادارية الجديدة | أفضل أحياء العاصمة الجديدة

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أين تقع العاصمة الإدارية الجديدة ؟ تتميز العاصمة الإدارية بموقع مميز جدا حيث إنها تقع على حدود مدينة.
العنوان:

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القسم: 

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1/6/2021
صورة الاعلان: أسعار شقق العاصمة الإدارية الجديدة 2021 - في القاهرة مصر

أسعار شقق العاصمة الإدارية الجديدة 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أسعار شقق العاصمة الإدارية الجديدة أفضل شقق للبيع في العاصمة الإدارية قارن بين أفضل وأميز كمبوندات.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: اويا العاصمة الادارية الجديدة – افضل مواقع العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اويا العاصمة الادارية الجديدة – افضل مواقع العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: شالية 45 م بحديقة بالساحا - في القاهرة مصر

شالية 45 م بحديقة بالساحا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاليه ارضي (رقم 2 مجموعة A1 )45 م بحديقه صغيره منتجع تاهيتي الساحل ك 163 جانبي للبسين بحري شرقي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

295,000 جنيه

19/5/2021
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