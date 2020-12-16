شاليهات للبيع بالعين السخنة بالتقسيط - امتلك شاليهك في العين السخنة

أفضل قري العين السخنة تضم العين السخنة مجموعة من المنتجعات السياحية والقري التى يلجأ إليها أغلب المواطنين للاستمتاع بالبحر ولقضاء أجازة قصيرة قارن بين أفضل قري العين السخنة للحجز والاستفسار 01119811423 مدينة الجلالة العين السخنة EL Galala city سكاي سيتي الجلالة sky city elgalala أطلقت شركة بيراميدز للتطوير العقاري أحدث مشروعات لها في مدينة الجلالة بالعين السخنة وهو على مساحة 247 فدان تنقسم إلى 63 فدان و184 فدان ويربط بينهم جسر زجاجى عيش الرفاهية في أول كمبوند سكني سياحي استثماري في قلب