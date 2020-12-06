☁️المشروع علي مساحة إجمالية 247 فدان (184 فدان + 63 فدان) و المساحتين هيكونوا مربوطين بجسر زجاجي و تليفريك 🚠 ☁️المشروع كله مقام علي مصاطب مدرجة بحيث تكون كل الوحدات شايفة البحر من أعلي هضبة الجلالة ⛰️ ☁️بداية المساحات في المرحلة الأولي هتكون من 65م خصم كويس جدا للحجز فى اول مرحلة