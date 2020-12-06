(للبيع)
|☁️المشروع علي مساحة إجمالية 247 فدان (184 فدان + 63 فدان) و المساحتين هيكونوا مربوطين بجسر زجاجي و تليفريك 🚠 ☁️المشروع كله مقام علي مصاطب مدرجة بحيث تكون كل الوحدات شايفة البحر من أعلي هضبة الجلالة ⛰️ ☁️بداية المساحات في المرحلة الأولي هتكون من 65م خصم كويس جدا للحجز فى اول مرحلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Pyramids
|التليفون:
|01111936275
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|العنوان:
|العين السخنة- الجلالة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077457
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