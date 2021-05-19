شالية 45 م بحديقة بالساحا

(للبيع)
|شاليه ارضي (رقم 2 مجموعة A1 )45 م بحديقه صغيره منتجع تاهيتي الساحل ك 163 جانبي للبسين بحري شرقي . حجره و صاله و مطبخ امريكاني و حمام . شامل الصيانه و الوديعه و عداد كهرباء . ثلاث حمامات سباحه و اكوا و سوبرماركت و 2 كافتريا علي البسين و مسجد و مساحات خضراء و لعب أطفال. أمن و حراسه . عداد كهرباء راكب لكل وحده لكن المياه من عمومي القريه و مدفوعه .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بشمهندس اندرو
|التليفون:
|01026705555
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|العنوان:
|مصر الجدية- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|295,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094308
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