شالية 45 م بحديقة بالساحا

شاليه ارضي (رقم 2 مجموعة A1 )45 م بحديقه صغيره منتجع تاهيتي الساحل ك 163 جانبي للبسين بحري شرقي . حجره و صاله و مطبخ امريكاني و حمام . شامل الصيانه و الوديعه و عداد كهرباء . ثلاث حمامات سباحه و اكوا و سوبرماركت و 2 كافتريا علي البسين و مسجد و مساحات خضراء و لعب أطفال. أمن و حراسه . عداد كهرباء راكب لكل وحده لكن المياه من عمومي القريه و مدفوعه .