شالية 45 م بحديقة بالساحا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شالية 45 م بحديقة بالساحا - في القاهرة مصر

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شاليه ارضي (رقم 2 مجموعة A1 )45 م بحديقه صغيره منتجع تاهيتي الساحل ك 163 جانبي للبسين بحري شرقي . حجره و صاله و مطبخ امريكاني و حمام . شامل الصيانه و الوديعه و عداد كهرباء . ثلاث حمامات سباحه و اكوا و سوبرماركت و 2 كافتريا علي البسين و مسجد و مساحات خضراء و لعب أطفال. أمن و حراسه . عداد كهرباء راكب لكل وحده لكن المياه من عمومي القريه و مدفوعه .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بشمهندس اندرو
التليفون: 01026705555

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العنوان: مصر الجدية- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 295,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094308
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السعر
تاريخ الإعلان
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بسعر شامل التشطيب مع الجراج امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

(للبيع)

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19/5/2021
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19/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك

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(للبيع)

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19/5/2021
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(للبيع)

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19/5/2021
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19/5/2021
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(فرصة عمل)

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19/5/2021
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(للبيع)

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19/5/2021
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دلوقتي مع شركة يونيتد تويز هنجهزلك اجمل منطقة العاب اطفال يعني كل العاب الاطفال الخاصة بمناطق الالعا.
العنوان:

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19/5/2021
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

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العنوان:

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القسم: 

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19/5/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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19/5/2021
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(للبيع)

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19/5/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

415,000 جنيه

19/5/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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19/5/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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110,000 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بكمبوند ماونتن فيو i-city بالتقسيط المريح

شقه للبيع بكمبوند ماونتن فيو i-city بالتقسيط المريح

(للبيع)

عيش حياة المشاهير و امتلك وحدتك بارقى كمبوند داخل التجمع الخامس شقتك 175م(3غرف+3حمام+مطبخ+ريسبشن واس.
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القسم: 

299,000 جنيه

19/5/2021
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