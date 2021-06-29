شالية للبيع وبحديقة خاصه وتشطيب بالفرش ف لاسيرينا باي قلب راس سدر

(للبيع)
|امتلك وحدتك وسط ارقي منطقه قي راس سدر قرية لاسيرينا باي : القريه ملك شركه من اكبر الشركات العقاريه فى مصر ليها سابقة اعمال مالايقل عن 10 مشاريع فى راس سدر والعين السخنه والساحل الشمالى الموقع: في راس سدر بعد نفق الشهيد احمد حمدي ب31ك على بعد 170 كيلو من القاهره . ساعه ونص بعربيتك يوجد بالقريه فندق سيناوي لاجون 4 نجوم فيه كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحه واكوا بارك . كما يوجد مارينا للصيد بعمق 500 متر داخل البحر الخدمات: حمامات سباحة منطقة أكوا بارك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|65,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099925
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