شالية للبيع وبحديقة خاصه وتشطيب بالفرش ف لاسيرينا باي قلب راس سدر

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صورة الاعلان: شالية للبيع وبحديقة خاصه وتشطيب بالفرش ف لاسيرينا باي قلب راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك وحدتك وسط ارقي منطقه قي راس سدر قرية لاسيرينا باي : القريه ملك شركه من اكبر الشركات العقاريه فى مصر ليها سابقة اعمال مالايقل عن 10 مشاريع فى راس سدر والعين السخنه والساحل الشمالى الموقع: في راس سدر بعد نفق الشهيد احمد حمدي ب31ك على بعد 170 كيلو من القاهره . ساعه ونص بعربيتك يوجد بالقريه فندق سيناوي لاجون 4 نجوم فيه كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحه واكوا بارك . كما يوجد مارينا للصيد بعمق 500 متر داخل البحر الخدمات: حمامات سباحة منطقة أكوا بارك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

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العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 65,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099925
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