شالية للبيع وبحديقة خاصه وتشطيب بالفرش ف لاسيرينا باي قلب راس سدر

امتلك وحدتك وسط ارقي منطقه قي راس سدر قرية لاسيرينا باي : القريه ملك شركه من اكبر الشركات العقاريه فى مصر ليها سابقة اعمال مالايقل عن 10 مشاريع فى راس سدر والعين السخنه والساحل الشمالى الموقع: في راس سدر بعد نفق الشهيد احمد حمدي ب31ك على بعد 170 كيلو من القاهره . ساعه ونص بعربيتك يوجد بالقريه فندق سيناوي لاجون 4 نجوم فيه كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحه واكوا بارك . كما يوجد مارينا للصيد بعمق 500 متر داخل البحر الخدمات: حمامات سباحة منطقة أكوا بارك