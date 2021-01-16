شالية للبيع متشطب بالفرش وبمقدم89 الف فقط في العين السخنة

شاليه للبيع في بالم بيتش السخنة بفيو أكتر من رائع ع بحر بالفرش الحق مكانك معانا واحجز وحدتك ب89الف بس وقسط الباقي براحتك وبدون فوايدالشاليه مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا علي 01013937774 فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار