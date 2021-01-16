شالية للبيع متشطب بالفرش وبمقدم89 الف فقط في العين السخنة

(للتقسيط)
|شاليه للبيع في بالم بيتش السخنة بفيو أكتر من رائع ع بحر بالفرش الحق مكانك معانا واحجز وحدتك ب89الف بس وقسط الباقي براحتك وبدون فوايدالشاليه مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا علي 01013937774 فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|89,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080193
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