شالية للبيع في موقع مميز جدا على البحر في العين السخنة 100 متر دور أرضي بجا

(للبيع)
|شالية للبيع في موقع مميز جدا على البحر في العين السخنة 100 متر دور أرضي بجاردن الاستلام في خلال 6 شهور من المالك نفسه – تشطيب كامل سوبر لوكس مقدم 10% وتقسيط حتى 7 سنوات بدون فوائد التواصل: 01154002813
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya soliman
|التليفون:
|01154002813
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|العنوان:
|- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047651
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