شالية للبيع في موسي كوست راس سدر

هتلاقي عندنا في موسي كوست حياة الرفاهية والاستمتاع بجو الحفلات وكمان فرح اولادك بااجمل اكوا بارك وكمان قريبه من حمامات السباحة ومولات تجارية و هايبر ماركت وخدمات تانية كتير وامتلك شاليهك مساحة ( 180 م ) تشمل ( 3 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ تصميم امريكى +مساحة روف 100م ) وتشطيب سوبر لوكس وكمان استلام فورى وباقل مقدم وبالتقسيط المريح يلا كلمنا واعرف تفاصيل اكتر عن راس سدر علي الفون اوتس اب( 01279848994) .