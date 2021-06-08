شالية للبيع في موسي كوست راس سدر

(للبيع)
|هتلاقي عندنا في موسي كوست حياة الرفاهية والاستمتاع بجو الحفلات وكمان فرح اولادك بااجمل اكوا بارك وكمان قريبه من حمامات السباحة ومولات تجارية و هايبر ماركت وخدمات تانية كتير وامتلك شاليهك مساحة ( 180 م ) تشمل ( 3 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ تصميم امريكى +مساحة روف 100م ) وتشطيب سوبر لوكس وكمان استلام فورى وباقل مقدم وبالتقسيط المريح يلا كلمنا واعرف تفاصيل اكتر عن راس سدر علي الفون اوتس اب( 01279848994) .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|354,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096290
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