شالية للبيع في قارية براس سدر (خليج راس مطارمة ) استلام فوري

(للبيع)

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صورة الاعلان: شالية للبيع في قارية براس سدر (خليج راس مطارمة ) استلام فوري - في جنوب سيناء مصر

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شالية للبيع في قارية براس سدر (خليج راس مطارمة ) استلام فوري مساحة 100 متر +50 متر حديقة (ارضي ) عبارة عن (غرفتين+ 2 حمام +ريسبشن+مطبخ+امريكي +حديقة ) الشالية متشطب قرية بها جميع الخدمات والمرافق مقدم 175الف قسط علي 48 شهر للتواصل والاستفسارات :01155545566
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: enshad mahmoud
التليفون: 01155545566

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العنوان: خليج راس مطاارمة- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 175,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/12/2020
رقم الإعلان: 2075435
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صورة الاعلان: شالية للبيع بارقي قري في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع بارقي قري في راس سدر

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شالية للبيع بارقي قري في راس سدر مساحة الشالية 50 متر ارضي تقسيمة الشالية (غرفة +حمام+ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

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100,000 جنيه

7/12/2020
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راس سدر خليج راس مطارمه

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7/12/2020
صورة الاعلان: راس سدر خليج راس مطارمه - في جنوب سيناء مصر

راس سدر خليج راس مطارمه

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للبيع والتسليم فورى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه 100متر مقسم ال.
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7/12/2020
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5/12/2020
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5/12/2020
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5/12/2020
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5/12/2020
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1/12/2020
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28/11/2020
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العنوان:

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26/11/2020
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العنوان:

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26/11/2020
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26/11/2020
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26/11/2020
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26/11/2020
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