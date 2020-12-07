شالية للبيع في قارية براس سدر (خليج راس مطارمة ) استلام فوري مساحة 100 متر +50 متر حديقة (ارضي ) عبارة عن (غرفتين+ 2 حمام +ريسبشن+مطبخ+امريكي +حديقة ) الشالية متشطب قرية بها جميع الخدمات والمرافق مقدم 175الف قسط علي 48 شهر للتواصل والاستفسارات :01155545566