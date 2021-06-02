شالية للبيع فى ماونتن فيو الساحل الشمالى

(للتقسيط)
|شالية للبيع فى الساحل الشمالي راس الحكمة بقرية ماونتن فيو راس الحكمة مساحة 125 متر (غرفتين) بمقدم 230 الف (10%) اقساط حتى 8 سنوات بدون فوائد عدد وحدات محدود (القرية تعمل بالفعل) لتفاصيل اكتر كلمنا على 01090868535 او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعاء
|التليفون:
|01090868535
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الساحل راس الحكمه- الساحل الشمالى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095930
163,000 جنيه
اتصل
اتصل
2,000,000 جنيه
163,000 جنيه
92,000 جنيه
205,000 جنيه
221,000 جنيه
80,000 جنيه
164,000 جنيه