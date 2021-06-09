شالية للبيع بفيو رائع علي البحر في موسي كوست

استمتع بجو البحر ولمه العيلة وامتلك شاليهك في موسي كوست مساحة 90 م ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ امريكى+جادن 60م ) وقرب المطاعم و الكافيهات و حمامات سباحة وهايبر ماركت تراك للخيل وتشطيب سوبرلوكس وبالتقسيط المريح علي 6 سنين يلا تقدرتكلمنا فون او تس اب علي ( 01279848994) واعرف عن موسي كوست راس سدر