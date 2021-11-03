شالية للبيع برووف وفيو عالبحر في لاسيرينا راس سدر

(للبيع)
|جيبنالك البحر لحد عندك فى لاسيرينا باى راس سدر الشالية بموقع متميز على البحر مباشرة وبرووف هتقدر تستمتع منه بجمال النجوم بالليل في سهرتك مع اسرتك مساحة الشالية 85م بتتقسم ل(2غرف+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) دة غير الخدمات اللي بتتميزبيها لاسيرينا باى زى: •2اكوابارك •مطاعم وكافيهات •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد •بحيرات صناعية •منطقة العاب وكل دة واكتر عشان متعتك تكمل معانا فى لاسيرينا باي راس سدر طيب المقدم هيبقي كتير؟ لا خالص المقدم 79 الف بقس وباقي المبلغ على اطول فترة سداد وطبعا فية مساحا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|79,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109924
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