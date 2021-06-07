شالية للبيع بروف علي البحر ليك ولاسرتك في راس سدر

بمجرد امتلاكك شاليه في موسي كوست هتستمتع بجو معتدل طول السنة وبخدمات مميزة وقرب المطاعم والكافيهات واكوا بارك للكبار والاطفال والمولات التجارية وخدمات تانية كتير ف موسي كوست شاليهك 127 م تشمل ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبشن + مطبخ امريكي + جاردن خاصه ) كل ده وتشطيب سوبر لوكس واستلام فوري باقل مقدم والباقي بالتقسيط المريح يلا كلمنا حالا فون او الوتس اب ( 01279848994) واعرف تفاصيل اكتر عن موسي كوست راس سدر .