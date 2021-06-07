شالية للبيع بروف علي البحر ليك ولاسرتك في راس سدر

(للتقسيط)
|بمجرد امتلاكك شاليه في موسي كوست هتستمتع بجو معتدل طول السنة وبخدمات مميزة وقرب المطاعم والكافيهات واكوا بارك للكبار والاطفال والمولات التجارية وخدمات تانية كتير ف موسي كوست شاليهك 127 م تشمل ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبشن + مطبخ امريكي + جاردن خاصه ) كل ده وتشطيب سوبر لوكس واستلام فوري باقل مقدم والباقي بالتقسيط المريح يلا كلمنا حالا فون او الوتس اب ( 01279848994) واعرف تفاصيل اكتر عن موسي كوست راس سدر .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|294,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096129
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