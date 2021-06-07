شالية للبيع بروف علي البحر ليك ولاسرتك في راس سدر

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صورة الاعلان: شالية للبيع بروف علي البحر ليك ولاسرتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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بمجرد امتلاكك شاليه في موسي كوست هتستمتع بجو معتدل طول السنة وبخدمات مميزة وقرب المطاعم والكافيهات واكوا بارك للكبار والاطفال والمولات التجارية وخدمات تانية كتير ف موسي كوست شاليهك 127 م تشمل ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبشن + مطبخ امريكي + جاردن خاصه ) كل ده وتشطيب سوبر لوكس واستلام فوري باقل مقدم والباقي بالتقسيط المريح يلا كلمنا حالا فون او الوتس اب ( 01279848994) واعرف تفاصيل اكتر عن موسي كوست راس سدر .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 294,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096129
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2/6/2021
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2/6/2021
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2/6/2021
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1/6/2021
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30/5/2021
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30/5/2021
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28/5/2021
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العنوان:

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25/5/2021
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25/5/2021
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24/5/2021
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