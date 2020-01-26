شالية للبيع بالرووف

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شالية للبيع بالرووف - في العين السخنة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

فرصه رائعه . شاليه بالروف للبيع مرحله اولى استلام فورى صف اول يرى البحر قريه بلومار السخنه مساحه ١٣٠ متر عباره عن ٣ غرف نوم منهم واحده ماستر و ريسبشن و مطبخ و حمام كبير و معاهم روف مساحه ٧٠ متر قريه بلومار السخنه يعنى ١٨ حمام سباحه منطقه العاب مائيه موضحه في الماستر بلان فندق سياحى خمس نجوم مساحه لاند سكيب رائعه امن و حراسه و موجود خدمه فندقيه اجمل شاطئ رملى القريه تقع علي بعد ساعه من القاهره و ساعه من السويس 0109919716
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حنين
التليفون: 01099197161

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14/4- بلومار السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,650,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050555
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه بحديقة قريب من البحر فى السخنة - في العين السخنة مصر

شاليه بحديقة قريب من البحر فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

امتلك شاليه قريب من البحر فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل حديقة وسط خدماتك مطاعم ومارينا للصيد و.
القسم: 

196,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: بمقدم 140 الف بس عيش علي اقرب بحر ليك 60 دقيقة من بيتك في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

بمقدم 140 الف بس عيش علي اقرب بحر ليك 60 دقيقة من بيتك في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك في قريتنا في السخنة بمقدم 140 الف جنية بس وبالتقسيط علي 9 سنين و60 دقيقة من شغلك ليه .
القسم: 

140,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين - في العين السخنة مصر

امتلك في المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك في المونت جلالة احلي قري السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين واستمتع بحياتك علي البحر من .
القسم: 

1,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: استلم وعيش علي بحر السخنة بمقدم 190 الف وبالتقسيط علي 9سنين - في العين السخنة مصر

استلم وعيش علي بحر السخنة بمقدم 190 الف وبالتقسيط علي 9سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

في اجمل مناخ في السخنة في منطقة طواحين الهوا قريتنا اتصممت علي احلي فيو بحر واحلي خدمات شاطئية في ا.
القسم: 

190,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: علشان تعيش انت وولادك في السخنة امتلك في ازها بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سن - في العين السخنة مصر

علشان تعيش انت وولادك في السخنة امتلك في ازها بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سن

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

ازها سهلت عليك الحياة في السخنة علشان تعيش انت واولادك في السخنة امتلك شاليهك في ازها السخنة واستمت.
القسم: 

100,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: فى لاسيرينا بالم بيتش هترجع طاقتك الايجابية كل ويك اند - في العين السخنة مصر

فى لاسيرينا بالم بيتش هترجع طاقتك الايجابية كل ويك اند

(للتقسيط)

- في العين السخنة مصر

كل ويد اند رجع طاقتك الايجابية وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 110م ( 2 غرفة +2 حمام +ريسبشن +مطب.
القسم: 

157,000 جنيه

13/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: عيش بشكل مختلف وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في العين السخنة مصر

عيش بشكل مختلف وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

عيش بشكل مختلف فى لاسيرينا بالم بيتش امتلك شاليهك 100م (غرفتين + حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) بروف خا.
القسم: 

192,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: الخيال اصبح حقيقة فى لاسيرينا بالم بيتش - في العين السخنة مصر

الخيال اصبح حقيقة فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في العين السخنة مصر

الخيال اصبح حقيقة فى لاسيرينا بالم بيتش امتلك شاليه بالقرب من مطاعم وكافيهات تشطيب سوبر لوكس 115م (2.
القسم: 

155,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: الحياة اللى بتحلم بيها عندنا فى بالم بيتش السخنة - في العين السخنة مصر

الحياة اللى بتحلم بيها عندنا فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

عيش الحياة اللى بتحلم بيها وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش على اجمل بحر تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غ.
القسم: 

196,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: استمتع بسحر الطبيعة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في العين السخنة مصر

استمتع بسحر الطبيعة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في العين السخنة مصر

دلوقتى هتقدر تستمتع بسحر الطبيعة بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 110م تشطيب سوبر لوكس ( 2 غرفة ن.
القسم: 

183,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليهك في احلي واجمل قري السخنة واللي متصممة علي استيلات اوربيا وخدمات مميزة من نادي لتسلق الجبال و.
القسم: 

1,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: استلام فوري و اهرب من البرد القاهرة وامتلك شاليهك في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

استلام فوري و اهرب من البرد القاهرة وامتلك شاليهك في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة 190 الف مقدم وبالتقسيط علي 9 سنين واستمتع بحياتك علي .
القسم: 

190,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: بمقدم 140 الف فقط هتستمتع بالراحة في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

بمقدم 140 الف فقط هتستمتع بالراحة في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك بمقدم 140 الف فقط وتستمتع بحياتك في قريتنا في السخنة باجمل واحلي التصميمات وباطول فتر.
القسم: 

140,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: شالية على البحر في العين السخنة 100 متر تاني بروف للبيع - في العين السخنة مصر

شالية على البحر في العين السخنة 100 متر تاني بروف للبيع

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شالية على البحر في العين السخنة 100 متر تاني بروف للبيع الاستلام في خلال 6 شهور من المالك نفسه – تشط.
القسم: 

100 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك في السخنة استلام فوري ومتستناش قريتنا شغالة وكل الخدمات فيها مميزة (جيم – حمامات سباح.
القسم: 

190,000 جنيه

30/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager