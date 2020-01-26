شالية للبيع بالرووف

(للبيع)
|فرصه رائعه . شاليه بالروف للبيع مرحله اولى استلام فورى صف اول يرى البحر قريه بلومار السخنه مساحه ١٣٠ متر عباره عن ٣ غرف نوم منهم واحده ماستر و ريسبشن و مطبخ و حمام كبير و معاهم روف مساحه ٧٠ متر قريه بلومار السخنه يعنى ١٨ حمام سباحه منطقه العاب مائيه موضحه في الماستر بلان فندق سياحى خمس نجوم مساحه لاند سكيب رائعه امن و حراسه و موجود خدمه فندقيه اجمل شاطئ رملى القريه تقع علي بعد ساعه من القاهره و ساعه من السويس 0109919716
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حنين
|التليفون:
|01099197161
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|العنوان:
|14/4- بلومار السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050555
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