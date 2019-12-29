شالية للبيع بالرووف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
فرصه رائعه . شاليه بالروف للبيع مرحله اولى استلام فورى صف اول يرى البحر قريه بلومار السخنه مساحه ١٣٠ متر عباره عن ٣ غرف نوم منهم واحده ماستر و ريسبشن و مطبخ و حمام كبير و معاهم روف مساحه ٧٠ متر قريه بلومار السخنه يعنى ١٨ حمام سباحه منطقه العاب مائيه موضحه في الماستر بلان فندق سياحى خمس نجوم مساحه لاند سكيب رائعه امن و حراسه و موجود خدمه فندقيه اجمل شاطئ رملى القريه تقع علي بعد ساعه من القاهره و ساعه من السويس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حنين
التليفون: 01099197161

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العنوان: 5ش احمد فهيم الحي السابع مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048605
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27/10/2019
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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20/10/2019
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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19/10/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في palm beach واستمتع ببحر السخنة - في القاهرة مصر

امتلك شاليهك في palm beach واستمتع ببحر السخنة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين هتمتلك شاليهك واستمتع بالبحر واعمل Dining وعيش الطبيعة بكل جمالها .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

17/10/2019
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