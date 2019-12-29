شالية للبيع بالرووف

فرصه رائعه . شاليه بالروف للبيع مرحله اولى استلام فورى صف اول يرى البحر قريه بلومار السخنه مساحه ١٣٠ متر عباره عن ٣ غرف نوم منهم واحده ماستر و ريسبشن و مطبخ و حمام كبير و معاهم روف مساحه ٧٠ متر قريه بلومار السخنه يعنى ١٨ حمام سباحه منطقه العاب مائيه موضحه في الماستر بلان فندق سياحى خمس نجوم مساحه لاند سكيب رائعه امن و حراسه و موجود خدمه فندقيه اجمل شاطئ رملى القريه تقع علي بعد ساعه من القاهره و ساعه من السويس