شالية للبيع باقل مقدم واطول فترة سداد في اجمل مكان بالعين السخنة

(للبيع)
|في اجمل مكان في العين السخنة بعد كمين الزعفرانة بربع ساعة بس ممكن تمتلك شالية علي البحر باقل مقدم 120 الف جنية واطول فترة سداد بتوصل ل 9 سنين وكل ده بدون اي فوايد الشالية تشطيب سوبر لوكس 2 غرفة + ريسيبشن + تراس + اميركان كيتشن + حمام الفندق خمس نجوم وكمان فيه ملاهي ملائية ومطاعم وكافيهات وخدمات مميزه اكتر للتفاصيل سيب رقمك او تواصل معايا علي رقم 01010156690
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mohammed el saqaty
|التليفون:
|01010156690
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|العنوان:
|باي ماونت- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055818
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