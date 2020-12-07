شالية للبيع بارقي قري في راس سدر مساحة الشالية 50 متر ارضي تقسيمة الشالية (غرفة +حمام+ريسبشن +مطبخ امريكي +حديقة خاصة ) تشطيب كامل خادمات كاملة في القارية مقدم 100 الف قسط علي 48 شهر للتوصل والاستفسارات :01155545566