(للبيع)
|شالية للبيع بارقي قري في راس سدر مساحة الشالية 50 متر ارضي تقسيمة الشالية (غرفة +حمام+ريسبشن +مطبخ امريكي +حديقة خاصة ) تشطيب كامل خادمات كاملة في القارية مقدم 100 الف قسط علي 48 شهر للتوصل والاستفسارات :01155545566
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|enshad mahmoud
|التليفون:
|01155545566
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|العنوان:
|خليج راس مطاارمة- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075436
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